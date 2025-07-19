عمرو القطامي: العلاقات المصرية السعودية نموذج فريد وشراكة استراتيجية متينة

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية-السعودية نموذجًا تجيد فريدًا للروابط التاريخية والأخوية المتينة التي تتجاوز مجرد العلاقات الدبلوماسية، لتشكل شراكة استراتيجية راسخة.

وتابع القطامي :" أن هذا الترابط القوي بين القاهرة والرياض لا ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل العديد من القضايا العربية والإقليمية المعقدة".

وشدد القطامي، على الدور المحوري الذي تلعبه الدولتان في صون أمن واستقرار المنطقة، مضيفا تتميز العلاقة بين مصر والسعودية بخصوصية استراتيجية عميقة، لكونهما حجر الزاوية في النظام الإقليمي وركيزة أساسية للدفاع عن الدول العربية.

وأكد القطامي، أن هذه الشراكة لا تقتصر على التعاون التجاري والاقتصادي فحسب، بل تتسع لتشمل الجانب السياسي، حيث يتجلى الحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال التشاور والتنسيق المستمرين لمواجهة الأزمات والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة.