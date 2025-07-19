أستاذ علوم سياسية: القاهرة تسعى لضحد كافة سيناريوهات التفكك الإقليمي

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية إن القاهرة والرياض كلاهما يمتلك منظور عرضي واحد فيما يتعلق بعملية الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم، وهو مالا يرضى البعض بطبيعة الحال الذي يسعى لمحاولة تفكيك الإقليم ومراكز الثقل التقليدية في الإقليم.

المخططات الغربية

وأضافت أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن العلاقات الوثيقة بين القاهرة والشركاء في الإقليم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، كل تلك الأمور توءد المخططات الصهيونية بشكل رئيسي والمخططات الغربية.

مخطط لتقسيم الإقليم

وأكدت على هناك العديد من المقالات فيما يعرف بتقسيم الحدود، وهذا ما نراه حاليا من الأحداث في سوريا، وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن والعراق وليبيا والسودان، كل تلك الأمور وكأنه مخطط لتقسيم الإقليم.

وشددت على أن القاهرة تسعى لوأد كافة المحاولات النيل من الإقليم أو عملية الاستقرار، كما تسعى بخطى ثابتة لضحد كافة السيناريوهات التي من شأنها التفكك الإقليمي.