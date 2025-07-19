عضه كلب ومافيش استجابة.. القصة الكاملة لواقعة طبيب الغربية

فى واقعة غريبة، تعرض طبيب بيطري بمحافظة الغربية للعقر من كلب أثناء تأدية عمله، وعلى الرغم من تلقي الطبيب العلاج إلا أنه لا يستجيب، فما القصة؟

القصة الكاملة لواقعة عض طبيب الغربية

لا يزال الطبيب يعاني من ارتفاع مستمر بالحرارة دون استجابة للأدوية، رغم أخذ الجرعات المقررة في مثل تلك الحالات، وفقا لبيان النقابة العامة للأطباء البيطريين.

تواصلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، مع الدكتور علاء الصعيدي؛ طبيب بيطري بالغربية، وأكدت أن الطبيب يتلقى العلاج بالعناية المركزة بمستشفى حميات المحلة الكبرى رغم عدم القدرة على التشخيص الصحيح لحالته.

تحرك سريع لإنقاذ الطبيب

وجه النقيب العام، بسرعة قيام سيارة إسعاف مجهزة، لنقل الطبيب من مستشفى الحميات بالمحلة الكبرى، إلى دار الفؤاد بأكتوبر، لتلقي العلاج اللازم على أن تتحمل النقابة جميع النفقات اللازمة، حتى يتماثل الطبيب للشفاء، وذلك من خلال مشروع التأمين الطبي الجديد، للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع شركة تراي كير.

متى تظهر أعراض عضة الكلاب؟

لا تعد عضة الكلب مجرد جرح سطحي، بل قد تكون بوابة لدخول البكتيريا والفيروسات إلى الجسم، حيث تظهر العدوى بعد عضة الكلب عبر احمرار وتورم في المنطقة المصابة خلال 24-48 ساعة، والشعور بألم شديد أو خفقان في مكان العضة قد يدل على تطور العدوى.

كما تتضمن الأعراض خروج صديد أو سوائل كريهة الرائحة من الجرح هو علامة واضحة على وجود التهاب.

الأخطر أن الأعراض لا تظهر فورا بل تختفي لأسابيع قبل أن تتفجر كـقنبلة بيولوجية تدمر أعصابك وأعضاءك الحيوية.

الخطوات التى يجب القيام بها بعد عضة الكلب

- غسل مكان العضة بماء وصابون.

- حبس الكلب ومراقبته لمدة شهر.

- الحصول على المصل فى خلال 24 ساعة، فلو لمس اللعاب العصب ينقل المرض.

- عدم الحصول على المصل خلال المدة المحددة يؤدي إلى الوفاة.

أعراض السعار

- وجع قوي في الظهر.

- خوف شديد من المياه وعدم القدرة على الشرب.

- هلوسة شديدة وحالة هياج.

- شلل وعدم القدرة على تحريك اليد.

- عدم القدرة على النوم والتنفس.

- في حالات تصاب بالسخونة لكن ليس شرطا.