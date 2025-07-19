ربنا يحفظها..بدرية طلبة تحتفل بـ عيد ميلاد حفيدتها

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بعيد ميلاد حفيدتها “رؤى” وسط أجواء عائلية مليئة بالبهجة والحب.

وقامت بنشر بعض الصور من الحفل على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “عيد ميلاد رؤى قلبي حفيدتي ربنا يحفظها، ويحفظكم أولادكم ويبارك فيهم”

والجدير بالذكر، أن بدرية طلبة قد شاركت في أكثر من 190 عمل بين مسلسلات وسينما ومسرح.

تميزها في الكوميديا وبالأدوار الداعمة جعلها خياراً دائماً للبطولات الصيفية والدراما الرمضانية.

أحدث أعمال بدرية طلبة

ظهرت بدرية طلبة في الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وقدمت دورًا كوميديًا بسيطًا لكن مؤثرًا.

عبّرت عن سعادتها بالمشاركة، بعد التفاعل الواسع الذي حققته عن دورها، ونشرت منشوراً بمناسبة نهاية التصوير قائلة: “كل اللي راح وعدى حزن وبكاء، لكن اللي جاي كله خير”، وأضافت: “مبسوطة إني كنت جزء من العمل”.

مسلسل سيد الناس

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل سيد الناس، من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد تركت حضورًا لافتًا رغم قصر الدور، مع نخبة من النجوم مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى وآخرين



فيلم “الملكة”

شاركت بدرية في الفيلم السينمائي الملكة إلى جانب هالة صدقي ورانيا يوسف، وشيرين رضا ودينا، حيث جسدت فيه دورًا مميزًا ضمن قصة تدور حول سيدة أعمال تعيش صراعات قوية من أجل استعادة حقوقها بجرأة وإصرار.