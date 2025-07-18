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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أدى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبدالحميد نائب مدير الامن ،وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وسط حضور واسع من أبناء المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وتأتي مشاركة المحافظ في الصلاة ضمن نهجه الثابت بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن الاقتراب من الشارع هو الأساس في رسم السياسات المحلية وتحديد الأولويات التنفيذية بدقة.

حل مشكلات المواطنين 

وعقب أداء الصلاة، حرص المحافظ على التوقف في ساحة المسجد للقاء عدد من المواطنين، حيث استمع إليهم في حوار مباشر، تم خلاله طرح عدد من الشكاوى والمقترحات، وقد وجه بدراسة ما تم عرضه والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الحلول المناسبة وفق القواعد القانونية والإمكانيات المتاحة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التواصل مع المواطنين يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل التنفيذي بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات لا ينفصل عن المتابعة الميدانية المستمرة والاستماع الدقيق لما يُطرح على الأرض من مطالب واقعية.

وقال محافظ الغربية: “نعمل بروح الفريق وبأولوية واضحة وهي الإنسان.. نستمع لكل صوت، ونأخذ كل مطلب بعين الاعتبار، لأننا نؤمن أن بناء الثقة بين المواطن والدولة يبدأ من الشعور بالاهتمام والاستجابة الفعالة”.

خطة متكاملة 

وأضاف: “نتحرك بخطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات، ونسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية تليق بمكانة الغربية وتُحقق تطلعات أبنائها، مع التأكيد الدائم على أن باب المحافظة مفتوح أمام الجميع، وأن التواصل ليس مناسبة، بل واجب مستمر”.

وقد أعرب المواطنون عن تقديرهم لتواجد المحافظ بينهم، مشيدين بأسلوبه في الاستماع والتفاعل، ومؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة تبعث برسالة ثقة بأن صوت المواطن محل اهتمام حقيقي لدى أجهزة الدولة.

تعليمات مباشرة

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أن هناك تعليمات مباشرة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الإيجابي والسريع مع شكاوى المواطنين، والتنسيق الكامل بين جميع المستويات لضمان تحسين الأداء الخدمي وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأسمى لكل الجهود التنموية بالمحافظة.

محافظ الغربية اخبار صلاة الجمعة عيد سعيد دعم الأسر والعائلات حل مشكلات المواطنين

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