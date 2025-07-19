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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل ضد مواطن تعتدى على محطة مترو البحوث وخلع ملابسه أمام الركاب

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أن أحد المواطنين (محمد مجدي عبد القادر عبد العزيز) قام بأعمال تخريبية داخل محطة مترو البحوث بالخط الثاني، تضمنت إتلاف ماكينات صرف التذاكر الآلية "TVM"، والتعدي على العاملين بالمحطة، وتوجيه السباب لهم، فضلاً عن قيامه بخلع ملابسه أمام الركاب.

وأكدت الهيئة أن السلطات الأمنية داخل المحطة ألقت القبض على المتهم فوراً، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق، حيث باشرت النيابة العسكرية التحقيق معه بتهمة تخريب مرفق عام، قبل أن يُحال إلى نيابة الدقي للتحقيق في ثلاث تهم أخرى، هي: ترويع المواطنين، والفعل الفاضح في مرفق عام، وخدش الحياء.

وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ودعت وزارة النقل المواطنين إلى الحفاظ على المرافق العامة، وعلى رأسها مرفق مترو الأنفاق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً ويوفر خدمة آمنة ومميزة.

وزارة النقل تخريبية مترو الأنفاق

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