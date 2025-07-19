برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي

قال سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن العلاقات المصرية السعودية وطيدة على مدار التاريخ حيث يشكل البلدين ركيزة أساسية للأمن العربي والأقليمي لدورهما القيادي في التصدي للتحديات الإقليمية المشتركة، بالإضافة إلى أنها تمثل واحدة من أكثر الشراكات العربية رسوخًا وتأثيرًا في حاضر المنطقة ومستقبلها، وأن هذا التحالف الاستراتيجي يشكل أساسًا متينًا لحماية الأمن القومي العربي.



وأضاف سوس في بيان اليوم، أن اللقاء الذي جرى بمدينة العلمين بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يجسد عمق التنسيق السياسي بين البلدين، ويعبر عن وحدة الرؤية في التعامل مع الملفات الهامة، من بينها الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في السودان وليبيا وسوريا.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن التفاهم المصري السعودي لم يعد مقتصراً على الجانب السياسي، بل امتد إلى تعاون اقتصادي متزايد ينعكس في نمو الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وتكامل الجهود في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة، وهو ما يعكس توجهًا واضحاً نحو بناء نموذج عربي حديث يقوم على المصالح المتبادلة والتكامل الاستراتيجي.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يميز العلاقة بين البلدين هو الدعم المباشر والمستمر من القيادتين السياسيتين، وهو ما يظهر جلياً في الانسجام الكامل بين الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرؤية السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وأكد سوس، أن هذا التنسيق المصري السعودي يمثل ركيزة حقيقية للاستقرار في المنطقة، ويقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية للنيل من وحدة الصف العربي أو زعزعة أمنه، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين لا تنفصل عن إرادة شعبية تؤمن بوحدة المصير وتاريخ طويل من العمل المشترك.



وأكد أن دعم العلاقات مع المملكة خيار استراتيجي لمصر، يترسخ يومًا بعد يوم، ويعبر عن رؤية متكاملة لمستقبل عربي قادر على مواجهة الأزمات وقيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.