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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

رئيسا جامعتي الأزهر وكفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي

رئيسا جامعتي الأزهر وكفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي
رئيسا جامعتي الأزهر وكفر الشيخ يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي
محمد شحتة

وقَّع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تهدف إلى توفير التعاون في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية التي من شأنها تعزيز التفاهم المتبادل، والتعاون الأكاديمي والإداري المستدام والمنتج المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، إضافة إلى تطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التصدى للتغييرات المناخية ودعم البيئة.

وأعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن شكره وتقديره لجامعة كفر الشيخ على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر في خدمة المجتمع وطلاب العلم، خاصة في توفير الدعم والخبرات في إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بما تشهده جامعة كفر الشيخ من نهضة علمية وعمرانية كبيرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م، بحيث تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وأنه ضمن الجهود التي تبذلها جامعة الأزهر لتحقيق التكامل بين المؤسسات العلمية الوطنية وبعضها البعض بما فيه خدمة المجتمع.  

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذا التعاون البنّاء، مؤكدًا أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة في الداخل والخارج؛ لما له من دور بارز في نشر الوسطية والاعتدال وأنه زار دولًا عدة ورأى التقدير الذي يكنه الناس لهذه المؤسسة العريقة، مشيدًا بجامعة الأزهر باعتبارها منارة علمية ودعوية عريقة تمتد جذورها لأكثر من ألف عام، وتمثل رمزًا للتعليم الديني الوسطي المعتدل في مصر والعالم الإسلامي، ولها دورٌ محوري في ترسيخ القيم الدينية السمحة، ونشر ثقافة التعايش والسلام، إلى جانب دورها العلمي والبحثي الكبير في مختلف التخصصات، بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومستنير.

واستكمل أن التعاون مع جامعة الأزهر يُمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتحقيق تكامل حقيقي بين الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والمجتمعية، وأن جامعة كفر الشيخ تسعى دائمًا لمد جسور التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ  للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ جامعة الأزهر، والدكتور علي صبري، أمين عام جامعة كفر الشيخ.

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