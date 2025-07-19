رئيس جامعة الأزهر ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان القافلة التنموية الشاملة.. صور

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جولة تفقدية إلى قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى "سنهور المدينة" بمحافظة كفر الشيخ، التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس جامعة الأزهر ومحافظ كفر الشيخ سير العمل في العيادات وتوقيع الكشف الطبي وسط إقبال كبير منقطع النظير من مواطني سنهور المدينة والقرى المجاورة.

وتفقدا الصيدلية الموجودة مع قافلة الجامعة، وتابعا سير العمل بها، وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

واطمأن رئيس الجامعة والمحافظ على سير العمل بنشاط قطاع محو الأمية الذي يقام على هامش القافلة، وتم الاطمئنان على سير العمل داخل العيادة البيطرية التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحيوانات والطيور وتصرف الدواء المطلوب بالمجان.

إضافة إلى ذلك تابع رئيس الجامعة ومحافظ كفر الشيخ المساعدات التي تقدمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر والمتمثلة في توزيع أكثر من 600 كرتونة غذائية وأطنان من المساعدات المختلفة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبتعاون الدكتور أحمد عبد الرحمن، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، والأستاذ سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

كما تابعا الحملة التوعوية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت عنوان "أنت أقوي من المخدرات" للتوعيه بأضرار المخدرات علي الفرد والمجتمع وخاصة الشباب.

وختم رئيس جامعة الأزهر ومحافظ كفر الشيخ جولتهم التفقدية لقافلة جامعة الأزهر التنموية بالقيام بزراعة أشجار مثمرة؛ دعمًا للمبادرات الرئاسية.