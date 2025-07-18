رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي.. صور

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في افتتاح توسعات مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ؛ جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المرحلة الأولى بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي تمت بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه بمساحة إجمالية بلغت 5 آلاف متر مربع.

كما أدى رئيس جامعة الأزهر، صلاة الجمعة برفقة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، في مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.