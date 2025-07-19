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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تواصل دائم بين النواب والتنفيذيين لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطن

نواب الغربية
نواب الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءً موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، في إطار اللقاءات الدورية التي تهدف إلى توحيد الرؤى، وتكريس مبدأ العمل الجماعي لخدمة أبناء الغربية.

جهود محافظ الغربية 

شهد اللقاء مناقشات موسعة لعدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، واحتياجات القرى من المرافق الأساسية، إضافة إلى مطالب المواطنين المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية، وتطوير منظومة الطرق .

دعم الأسر والعائلات 

وجاءت المناقشات في أجواء من الشفافية والتعاون، حيث عرض النواب مشكلات المواطنين بدوائرهم، وطرحوا حلولًا عملية، بينما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب، والبدء في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه على الأرض.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الدورية مع النواب تُعد ركيزة أساسية في بناء القرار المحلي القائم على المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن البرلمان يمثل نبض المواطن، والتكامل مع أعضائه يعزز قدرة الجهاز التنفيذي على تحديد الأولويات والتعامل مع التحديات بشكل أكثر واقعية.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يقتصر دوره على تقديم الخدمة فقط، بل يسعى إلى تعزيز مشاركة المواطن في صياغة القرار.

وفي ختام اللقاء، ثمّن المحافظ دور النواب في نقل نبض الشارع، والدفاع عن قضايا المواطن، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العمل الميداني المشترك، وتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، بما يُرسخ مفهوم الشراكة الوطنية، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين حل مشكلات

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