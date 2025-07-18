التحقي في واقعة الطفل بائع العسلية وخصمه بالمحلة والنيابة تأمر بحجزهما

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح التحقيق العاجل في واقعة الطفل بائع العسلية وخصمه بالمحلة .

قرار عاجل من النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنوا من ضبط أسرة بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري .

سقوط اطراف القصة

وتم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .

وضبط شاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمه الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الأول شراء العسليه وسبه بألفاظ نابيه .

جهود أمنية

ويحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة باخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور .

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف غير مقبول فضلا عن مناشدات بالتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في انقاذ حياة طفل والحفاظ علي هويته ومستواه الاجتماعي .