العثور على جثة مهندس زراعي في شقته بالمحلة

شهدت منطقة العلو بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ العثور على جثمان مهندس زراعي سابق داخل شقته في ظروف غامضة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفاة مهندس زراعي



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي العقار الكائن بمنطقة العلو بالعثور على جثمان رجل في العقد السادس من عمره داخل شقته بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من أربعة طوابق.

جهود أمنية

كما انتقلت قوة أمنية من قسم ثان المحلة بقيادة العقيد محمد البرلسي مأمور القسم إلى موقع البلاغ.

وافادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة أن الجثمان يعود لشخص يُدعى "محمد.ع"، يبلغ من العمر 58 عامآ ويعمل مهندسآ زراعيآ سابقآ ومن الملاحظات أولية والتحقيقات جارية .

لا شبهه جنائية في الحادث

وأفادت المعاينة الأولية وجود آثار حبل حول رقبة المتوفى مما دفع فريق البحث إلى فتح تحقيق موسع لبيان أسباب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة.

نقل الضحية

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة جمع التحريات حول الواقعة، وفحص الكاميرات المحيطة بالعقار وسؤال شهود العيان والجيران للتأكد من طبيعة الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.