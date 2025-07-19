قرار عاجل.. إيداع بائع عسلية بدار رعاية أيتام بالمحلة واتهام والده بالاتجار بالبشر

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المستشار فادي مجدي القائم بأعمال رئيس نيابة أول المحلة بتشكيل لجنة الطفل لمعاينة بائع حلوي فضلا عن إيداعه بدار رعاية الأطفال الأحداث لعدم قدرة والديه علي تحمل مسئولية تربيته .

جهود النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة اتهاما لوالد الصغير بالاتجار بالبشر واستغلاله في الأعمال المشبوهه والتسول بقصد التربح وجني أموال غير مشروعه.

كما أمرت النيابة العامة بحجز والد الطفل لحين انتهاء التحقيقات معه وأخذ أقواله فضلا عن أخذ أقوال والدته بعدما ثبت تحريات الهجرة غير الشرعية والأمن العام صحة الواقعة وتورط الشاب المتهم في واقعة ضرب دون إحداث إصابات بالصغير حسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفي المحلة العام.

إيداع الصغير بدار رعاية الأطفال

كانت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية قررت أمس حجز أطراف الخصومة في واقعة صغير بائع العسلية بالمحلة علي ذمة التحريات والعرض على النيابة في صباح باكر خلال 24 ساعة .

كان مجمع محاكم مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد فشل كافة أوجه صور الصلح بين أسرة الشاب المتهم من جهة وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بسبب مطالبة الاخير مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين "100 ألف الي 150الف " مقابل التصالح قانونيا .

من ناحية أخري اصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق القضائي العاجل في واقعة الطفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة .

تحرك جهات التحقيق

كما وجهت النيابة خلال سير التحقيقات اتهاما إلي والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة علي المواطنين من قائدي السيارات والمارة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكن من ضبط أسرة بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري .

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .

كما ضبط الشاب المتهم في واقعة الاعتداء على طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمة الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الاول شراء حلوي العسلية وسبه بألفاظ نابية.

تحرك أمني عاجل

كما يحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة باخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور .

كانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ شائعة واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي "القلم" لرفضه بيع العسلية له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه.

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من جهة شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسلية" منه، مضيفا: "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

رد فعل أسرة الطفل الصغير

في ذات السياق أبدي والدي بائع العسلية استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين: “ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه”.

كما طالب والدي البائع الصغير كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما “عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الاجراءات ضده”.

مصادر أمنية

في الجهة المقابلة أفادت مصادر أمنية بأن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلق أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتى الأن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف أخلاقي غير مقبول فضلا عن مناشدات بالتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في انقاذ حياة طفل والحفاظ علي هويته ومستواه الاجتماعي .