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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز أطراف الخصومة في واقعة بائع العسلية بالمحلة على ذمة التحريات

اطراف واقعة طفل العسلية
اطراف واقعة طفل العسلية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة أول المحلة بمحافظة الغربية حجز أطراف الخصومة في واقعة بائع العسلية بالمحلة علي ذمة التحريات  والعرض على النيابة في صباح باكر خلال 24 ساعة .

التحفظ على أطراف الواقعة 

 فشلت كافة أوجه صور الصلح بين أسرة الشاب المتهم من جهه وأسرة الصغير المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" بسبب مطالبة الاخير مبلغ مالي كبير يتراوح ما بين "100 ألف الي 150والف " مقابل التصالح قانونيا  .

من ناحية أخري اصدر  المستشار محمد صلاح الفقي  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق القضائي  العاجل في واقعة صغير طفل بائع العسلية وخصمه بشوارع المحلة .

تحرك جهات التحقيق 

كما وجهت النيابة خلال سير التحقيقات اتهام إلي والد الطفل باستغلاله في وقائع التسول والبلطجة علي المواطنين من قائدي السيارات والماره .

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والطفل والشاب المتهم في الواقفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بمحافظة الغربية تمكنت  من ضبط أسرة صغير بائع العسلية في واقعة مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري .

كما تم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة لعرضهم علي جهات التحقيق بالنيابة العامة تزامنا مع عرض الشاب المتهم من الطرف الآخر .
كما ضبط شاب المتهم في واقعة الاعتداء طفل صغير والمعروف إعلاميا بـ"بائع العسلية" بتهمه الاعتداء عليه بالضرب بالقلم لرفض الاول شراء حلوي العسليه وسبه بألفاظ نابيه .

كما يحقق ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة في تفاصيل الواقعة باخذ أقوال المتهم وسماع أقوال أسرة الطفل المذكور .

تفاصيل الواقعة 

وكانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت  طوال 24 ساعة حالة من الصدمة والدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إشاعة واقعة اعتداء شاب في العقد الثالث من عمره علي طفل صغير بالأيدي "القلم" لرفضه بيع العسليه له الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك واشعل السوشيال ميديا للمطالبة بالتحقيق العاجل ورفض الاعتداء عليه وجهه.

في المقابل أبدي "سيف" المعروف إعلاميا بـ"البائع العسلية" أنه تعرض للاعتداء من جهه شاب بسبب رفضه شراء حلوي "العسليه" منه لافتا بقوله "سبني ولعني وهو راكب السيارة الملاكي بشارع شكري القوتلي وربنا يسامحه اعتدي عليا بالقلم وانا مش هسامحه طول عمري وعاوز اخد حقي بالقانون " .

في ذات السياق أبدي والدي بائع العسليه استيائهم من واقعة الاعتداء علي نجلهم لافتين بقولهما "ابننا بيشتغل وهو صغير عشان يساعدنا علي تحمل نفقات المعيشة والحياة وهو مجتهد و بيسعي كل يوم علي رزقه " .

مطالب أسرة 

كما طالب والدي البائع الصغير كافة جهات التحقيق بسرعه ضبط الشاب المتهم بالاعتداء عليه مشيرين بقولهما "عاوزين حقنا بالقانون وسنتخذ كافة الاجراءات ضده " .


في الجهه المقابلة أفادت مصادر أمنية أن أقسام الشرطة بمدينة المحلة لم تتلقى أي بلاغات من أسرة البائع الصغير ضد الشاب المتهم في واقعة الاعتداء حتي الأن فضلا عن عدم وجود فيديو يبرهن وقوع حادث الاعتداء من جهه الشاب ناحية البائع الصغير .

خلاصة الواقعة 

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجوا  مقاطع فيديو للبائع الصغير حال شربه سيجاره معبأة بالمواد المخدرة وهو ما وصفه البعض بتصرف أخلاقي غير مقبول فضلا عن مناشدات بالتحرك كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق البائع الصغير سعيا في انقاذ حياة طفل والحفاظ علي هويته ومستواه الاجتماعي .

اطراف واقعة طفل صغير بائع العسلية شوارع المحلة

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