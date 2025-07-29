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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد .. المؤتمر الجماهيري بالغربية لدعم مرشحي الجبهة الوطنية بانتخابات الشيوخ 2025

السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية
السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية
الغربية أحمد علي

انتهى المؤتمر الجماهيرى الحاشد، لحزب الجبهة الوطنية، بقرية الناصرية التابعة لمركزسمنود بمحافظة الغربية، وذلك ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخاباتمجلس الشيوخ 2025، ودعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب.

انطلاق مؤتمر الجبهة الوطنية 

ويأتي المؤتمرفي إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية،والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحاليةالتي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية، حيث يواصل الحزب جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية، والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القويةفي الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضهاالشعب المصري بكل مسؤولية.

التحام مع الشارع المصري 

ويُقام المؤتمرتحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، نائب رئيس الحزب، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، محمد سليم الأمين العام المساعد للتنظيم بالحزب، طاهر أبو زيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، الإعلامي مصطفى شردي، النائب إبراهيم رفيع، النائب صلاح الحصاوي، محمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، ومن محافظة الغربية، امال أبو باشا أمين مساعد المحافظة، وأحمد الشرقاوي امين المحافظة، وكل أعضاء الأمانات بالمحافظة.
 

اخبار محافظة الغربية مؤتمر الجبهة الوطنية قرية الناصرية مركز سمنود دعم مرشحي الشيوخ

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