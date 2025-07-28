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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يهنئ مدير الأمن الجديد: التكامل سر استقرار الشارع في عروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على زيارة مديرية أمن الغربية لتقديم التهنئة إلى اللواء أسامة نصر بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مديرًا لأمن المحافظة، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته الأمنية بما يحقق مصالح الوطن ويحافظ على أمن المواطن واستقرار الشارع الغرباوي .

دعم الأسر والعائلات 

وأشاد محافظ الغربية بالسجل المهني الحافل للواء أسامة نصر، مؤكدًا أنه يُعد من القيادات البارزة داخل وزارة الداخلية، لما يمتلكه من خبرات ميدانية واسعة ورؤية أمنية متكاملة تؤهله لقيادة المنظومة الأمنية في واحدة من أكثر المحافظات حيوية في الدلتا، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من اليقظة والتكامل بين أجهزة الدولة، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

تهنئة محافظ الغربية 

وأشار المحافظ إلى أن اللواء أسامة نصر نجح خلال مسيرته في تولي عدد من المناصب الأمنية الرفيعة، كان أبرزها منصب حكمدار غرب القاهرة مدير قطاع شمال القاهرة، وهما من المواقع التي تتطلب أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتنوع الأنشطة، مؤكدًا أن تلك الخبرات ستكون ركيزة أساسية في دعم الأمن بمحافظة الغربية.

كما أعرب “الجندي” عن تقديره العميق لدور رجال الشرطة في حفظ النظام وتطبيق القانون، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون، ومواصلة الجهود في حملات إزالة التعديات وضبط الأسواق والرقابة على المرافق العامة.

تحقيق الاستقرار 

من جانبه، أعرب اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية عن خالص تقديره للواء أشرف الجندي محافظ الغربية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومديرية الأمن يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن المواطن. وأوضح أنه لمس منذ توليه مهام منصبه تعاونًا حقيقيًا ودعمًا واضحًا من السيد المحافظ، يعكس حرصًا كبيرًا على التكامل بين مؤسسات الدولة.

وأشار مدير الأمن إلى أن الغربية تشهد في الفترة الحالية جهودًا تنموية كبيرة بقيادة اللواء أشرف الجندي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويُهيئ مناخًا آمنًا للمواطن.

وأكد في ختام تصريحه أن جهاز الشرطة سيواصل أداء واجبه الوطني بكل التزام، في ظل شراكة فاعلة مع أجهزة المحافظة، وبما يحقق الأمن ويصون مصالح المواطنين.

اخبار محافظة الغربية يهنىء مدير أمن الغربية الجديد دعم الاستقرار والأمن والأمان

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