لتعاطيه "الشابو".. زوج ينهي حياة زوجته بطعنات غادرة في المحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط زوج من متعاطي الشابو أنهي حياة زوجته في جريمة قتل مأساوية عقب أيام قليلة من عودتها إلى منزل عش الزوجية عقب خلافات أسرية سابقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بالقرية، إثر تعرضها لعدة طعنات نافذة في منطقة الصدر بسلاح أبيض على يد زوجها.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة المركز تحت إشراف العقيد ابو العزم فتحي وتم الدفع بسيارة إسعاف، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ريهام. أ"، متأثرة بإصاباتها البالغة، واتضح أن المتهم هو زوجها "حسين. ش".

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية .

سقوط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث المركز وقوات الأمن من ضبط المتهم والتحفظ على أداة الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.