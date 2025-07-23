الأنبا أغناطيوس يفتتح عيادات "النعمة التخصصية" بالمحلة الكبرى

افتتح نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، بالاشتراك مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة مجمع عيادات النعمة التخصصي التابع للإيبارشية.

يأتي هذا في إطار دعم الدولة للمبادرات المجتمعية والتنموية التي تُعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات خدمية

أشاد اللواء المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به مطرانية المحلة الكبرى في تبني مشروعات خدمية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، وأكّد على أن المجمع يدعم مسار الدولة في التوسع بالخدمات الصحية، ويُمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بمدينة المحلة الكبرى.

هذا وتفقد محافظ الغربية والضيوف الحضور أقسام المجمع المختلفة، حيث يضم المجمع، المقام على دورين، مجموعة من العيادات التخصصية تشمل: الباطنة العامة، القلب، الجراحة العامة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، العظام، النساء والتوليد، بالإضافة إلى وحدة لطب الأسنان ومعمل تحاليل طبية.

قدم نيافة الأنبا أغناطيوس هدية شكر وتقدير للواء المحافظ على دعمه المتواصل وحرصه على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ذات الطابع التنموي والإنساني، مشيرًا إلى أن المطرانية حريصة على أن تكون جزءًا فاعلًا في خدمة الوطن، عبر مبادرات عملية ملموسة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.