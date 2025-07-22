تدشين أواني المذبح بكنيسة "مار مينا" بمساكن الأميرية | صور

صلى نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار مينا العجايبي بمساكن الأميرية، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وفي سياق آخر ، صلى نيافه الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط "المحرق" القداس الإلهي، وذلك في تذكار مرور ٨ سنوات على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير السابق.

شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ومجمع الآباء رهبان الدير.

ووضع الأحبار الأجلاء الأطياب على المقبرة الخاصة بالأب الأسقف المتنيح.