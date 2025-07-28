دمياط .. تطوير ازدواج ورصف طريق رأس البر الغربي

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

تناول اللقاء مناقشة مخطط مشروع تطوير وازدواج طريق رأس البر الغربي، الذى سيتم من خلال الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بالقطاع الواصل من القناة الملاحية حتى بوابة المدينة، وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق مع الجهة المُنفذة لمشروع خط المياه الناقل ، لتلافى حدوث أى معوقات خلال عمليات التنفيذ.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تهتم بتنفيذ المشروع لتطوير هذا الشريان الهام المؤدى إلى المدينة السياحية ، لافتًا إلى متابعته الدورية لهذا الملف لتحقيق رؤية المشروع.