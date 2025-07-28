جوتيريش: ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحصد الأرواح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف جوتيريش في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة: "حل الدولتين بات الآن أبعد من أي وقت ماضى، والوضع وصل إلى الانهيار وحل الدولتين يجب أن يتحقق"، كما طالب أن يكون هذا المؤتمر نقطة حاسمة لإنهاء الاحتلال.

وأكد، أنّ ضم إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني والوضع بغزة لا يحتمل، مشددًا، على أنّ الأعمال الأحادية التي تقوض حل الدولتين مرفوضة تماما.