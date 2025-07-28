ترامب يعلن رفع التعريفات الجمركية العالمية إلى 15%-20% كحد أدنى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بأنه من المرجح أن يفرض تعريفة جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي لم تتفاوض على اتفاقيات تجارية منفصلة.

وقال ترامب في تيرنبيري باسكتلندا، برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "بالنسبة للعالم، أعتقد أنها ستكون في نطاق 15% إلى 20%... أريد فقط أن أكون لطيفًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنها ستكون في نطاق 15% إلى 20%، ربما أحد هذين الرقمين".

تُعد هذه الأرقام مهمة لأنها تمثل زيادة كبيرة عن التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي أعلن عنها ترامب في أبريل من هذا العام.

كما قد تؤثر سلبًا على الدول الأصغر التي تأمل أن يكون معدل التعريفة أقرب إلى 10%.

أشار وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الدول الأصغر، بما في ذلك "دول أمريكا اللاتينية، ودول الكاريبي، والعديد من الدول في أفريقيا"، ستُفرض عليها تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%.