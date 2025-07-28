استشهاد 100 فلسطيني وإصابة 382 اخرين في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين أن مستشفيات غزة استقبلت 100 شهيدًا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب 382 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل العجز المستمر لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي وخطورة المناطق المستهدفة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 59,921 شهيدًا و145,233 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 فقط، 8,755 شهيدًا و33,192 إصابة.

في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 25 شهيدًا وأكثر من 237 إصابة جراء استهداف مناطق توزيع المساعدات، ما يرفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" إلى 1,157 شهيدًا وأكثر من 7,758 إصابة.