استشهاد 5 فلسطينيين من منتظري المساعدات في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بأن 7 فلسطينيين استشهدوا، بعد إطلاق النار وقصف الاحتلال رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت وكالة وفا أن شابان استشهدا برصاص قناص من جيش الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يذكر أن 41 مواطنا استُشهدوا بينهم 9 من منتظري المساعدات الإنسانية، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر اليوم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 ، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.