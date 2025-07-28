ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 147 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 147 حالة، من بينها 88 طفلاً، بحسب منشور نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وصول أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وصلت أكثر من 120 شاحنة مساعدات أمس، في حين أكدت أن هناك حوالي 180 شاحنة أخرى تنتظر دخولها لتفريغ محتوياتها وتوزيعها على السكان المحليين من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحسب بيان نشرته الوحدة عبر منصة "إكس".