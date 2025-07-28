خضوع.. رئيس وزراء فرنسا ينتقد اتفاق أوروبا وأمريكا التجاري

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الاثنين اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه "يوم مظلم" واعتباره نوع من "الخضوع".



وقال بايرو في منشور على موقع إكس حول الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد والذي حدد تعريفة أساسية بنسبة 15 في المائة على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة: "إنه يوم مظلم عندما يلجأ تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، إلى الخضوع".



وفي هذا المعنى، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الأمريكيين يرغبون في توسيع سيطرتهم على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف " أننا نحارب من أجل ضمان مصالحنا الأمنية الشرعية في أوكرانيا وسنحقق هذا الهدف".

كما أكد أن الغرب يفرض إملاءات على الدول الأخرى ولا يريد التخلي عن هيمنته.

وأشار إلى أن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى مزيد من تراجع الصناعة في أوروبا وأن الأمريكيون يرغبون في توسيع سيطرتهم على منطقة آسيا والمحيط الهادي.