وكيل الأوقاف الأسبق يحسم الجدل: اللعب حلال بشرط عدم تضييع الصلاة والواجبات

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الحياة تسير بخطوات متسارعة نحو التطور، مشيرًا إلى أن الله يخلق ما لا نعلم، وأن المستقبل قد يشهد ظهور أشياء لا يتوقعها أحد.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن الألعاب والترفيه ليسا ضد الدين، لكن هناك مخاطر مرتبطة بالألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن هناك ضوابط للتطورات التي تحدث، حتى لا تؤدي إلى مشكلات ونتائج سلبية، مشيرًا إلى أن اللعب حلال إذا كانت اللعبة لا تتضمن أي منكر، ولا تؤدي إلى تضييع أي واجب من الواجبات الدينية، أو إهدار الوقت، أو إلهاء الشخص عن الصلاة والعبادات.

وأشار إلى أن الترويح عن النفس أمر محمود في الدين، وليس أمرًا مخالفًا، موضحًا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة في الجري، فسبقته في مرة، وسبقها في مرة أخرى.