ترامب: إسرائيل تتحمل مسؤولية تدفق المساعدات إلى غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه يمكن إنقاذ الكثير من الناس في غزة.

وأوضح ترامب أن سكان غزة لا يستطيعون الوصول إلى الطعام وهم بحاجة إليه، مشيرا إلى أن مراكز توزيع الطعام في القطاع ستكون مفتوحة دون قيود، ونأمل أن يصل الغذاء إلى مستحقيه.

وأكد أن الأطفال في غزة جوعى للغاية، ونريد وقف النار في غزة.

وزعم أن حركة حماس لا تريد التخلي عن الرهائن المتبقين، وقد دفعت دفعت ثمن ما قامت به.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 ، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.