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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية: كلنا نعمل من أجل مصر وأصواتكم بالانتخابات أمانة

مؤتمر الجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ
مؤتمر الجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ
الغربية أحمد علي

أعلن أحمد الشرقاوي أمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية اليوم أن مصر أم الدنيا لها مكانتها العظيمة في قلوبنا جميعا لافتا بقوله "كلنا نعمل من اجل مصر وأصواتكم أمانة لبناء الوطن في يومي 4و5 أغسطس ".

دعم أمين حزب الجبهة الوطنية 

كما حث "الشرقاوي"  في كلمته أنه يفتخر بانتمائه لحزب الجبهة العظيم والذي ولد كبيرا بأبنائه من الشخصيات العامة ورجال الساسة والرياضيين وأبناء القوي الناعمه أصحاب الرأي والاخيره لافتا بقوله "هؤلاء هم ابناء الوطن وأصحاب الفضل في السعي في الالتحام مع الشارع وأعلن تأييدي لاخواتي عادل عتمان ومحمد شعيب في تجربتهم السياسية في خوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ سعيا في دعم القيادة السياسية ".

دعم مرشحا الشيوخ 

من ناحية أخري قال  عادل مامون عتمان الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالغربية والمرشح علي القائمة الوطنية أن تلاحم كافة فئات المجتمع وانخراط كوادر وقيادات حزب الجبهة مع كافة الفئات المجتمعية دعما للقيادة السياسية والوقوف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا بقوله "أصواتكم في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ دعما للجبهة الداخلية للوطن لمواجهه اي اخطار تهدده في الفترة المقبلة" .

مصر داعمه للقضية الفلسطينية 


واضاف "عتمان" بقوله "القضية الفلسطينية في قلوبنا ومصر بلدنا بخير بخيرة شبابها وكوادرها الشرفاء وكلنا نعمل سويا للحفاظ على هوية بلدنا مصر أم الدنيا" .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد، لحزب الجبهة الوطنية، بقرية الناصرية التابعة لمركزسمنود بمحافظة الغربية، وذلك ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخاباتمجلس الشيوخ 2025، ودعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب.

شعيب :أصواتكم رساله لبناء الوطن 

في المقابل أكد محمد شعيب القيادي بالحزب الجبهة الوطنية والمرشح الفردي بمحافظة الغربية أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر كافة الجهود بين قيادات حزب الجبهة الوطنية من أجل خدمة الوطن مشيرا بقوله "كلنا خلف رئيس الجمهورية الجديدة ودعما للقيادة السياسية من أجل مواجهه اي اخطار تحاك بأمن بلدنا مصر " .
واختتم "شعيب" كلمته بقوله :"اشكركم على حضوركم اليوم في بلدي الناصري واشكر كل قيادات حزبي الذين منحوني ثقتهم من أجل الدفاع عن حقوقكم الشرعية والتعاون علي حمل همومكم وادعوا الجميع للمشاركة في التصويت يومي 4و5 أغسطس القادم 
.صوتكم أمانة ..تحيا مصر".

ويأتي المؤتمرفي إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية،والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحاليةالتي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويواصل الحزب جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية، والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القويةفي الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضهاالشعب المصري بكل مسؤولية.

ويُقام المؤتمرتحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، نائب رئيس الحزب، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، محمد سليم الأمين العام المساعد للتنظيم بالحزب، طاهر أبو زيد، أمين أمانة الرياضة بالحزب، الإعلامي مصطفى شردي، النائب إبراهيم رفيع، النائب صلاح الحصاوي، محمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، ومن محافظة الغربية، امال أبو باشا أمين مساعد المحافظة، وأحمد الشرقاوي امين المحافظة، وكل أعضاء الأمانات بالمحافظة.

اخبار حزب الجبهة الوطنية امين عام المحافظة دعم مرشحا انتخابات الشيوخ مؤتمر الناصرية سمنود

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