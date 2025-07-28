تضامن الغربية: تسليم 747 كشك لغير القادرين بالقرى والنجوع

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى تسليم عدد (747)كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء إلى الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الغربية وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات.

جهود تضامن الغربية

وكشفت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تسليم الأكشاك جاء فى إطار دعم محافظة الغربية المتواصل إلى الأسر الأولى بالرعاية وللشباب والمرأة المعيلة فى محافظة الغربية من أجل توفير فرص تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتساعدهم على العيش وكسب الرزق وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأكشاك تعمل على تحسين حياة مئات الأسر بالغربية وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، وذلك لأنه يوفر فرصة عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مؤكدًا على حرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم الغير القادرين، وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

توسيع قاعدة المساعدات

وأوضح أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.

دعم الأسر والعائلات

وأشاد بالتعاون الوثيق مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتسليم عدد 7483كشك بجميع محافظات الجمهورية.