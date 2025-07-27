تجديد الثقة في "بلبل" مديرا لصحة الغربية وتعيين فاطمة عبدالفتاح وكيلاً للمديرية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور أسامة أحمد بلبل مدير مديرية الصحة بمحافظة الغربية.

تجديد الثقة

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على دعم الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي.

قرار وزير الصحة

كما تضمن القرار تعيين الدكتورة فاطمة عبد المنعم عبد الفتاح وكيلاً لمديرية الصحة بالغربية ، وذلك تقديرًا لما قدمه من جهود بارزة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية بالمحافظة.

دعم القيادة السياسية

ويُعد هذا القرار ترجمة عملية لاهتمام القيادة السياسية والوزارة بتعزيز دور القيادات الطبية المتميزة، ودافعًا للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الصحية بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق تطلعات المواطنين.