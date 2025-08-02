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فتح : مصر تمارس ضغوطا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح : مصر تمارس ضغوطا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة
أ ش أ

أكد الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن مصر تمارس ضغوطا كبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكانت دائما ولا تزال مناصرة للقضية الفلسطينية وتدعم الحق الفلسطيني.


وأعرب النمورة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - عن شكر وتقدير حركة فتح إلى جمهورية مصر العربية - قيادة وحكومة وشعبا - على المواقف الوطنية والأخوية المناصرة للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 ، حيث كنا شركاء في الدم والمستقبل والمصير.
وقال "ندرك تماما أن مصر لم تألو جهدا أن تقدم كل ما لديها من مساعدات وعملت ولا زالت تعمل مع كل الوسطاء والدول العظمى من أجل الضعط على هذا الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في القطاع"


وأضاف أن مصر تعمل ليلا ونهارا من أجل إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية وهناك آلاف الشاحنات المتكدسة على الجانب المصري في انتظار السماح لها بالدخول ولكن من يمنع ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض الحصار ويمنع دخول أي مساعدات ، معربا عن كامل شكره وتقديره لمصر كونها دائما إلى جانب الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية.


وشدد على أن المظاهرات الأخيرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب "مشبوهة" وأساءت للفلسطينيين جميعا ، وكان من الأجدر توجيه تلك التظاهرات للاحتلال الإسرائيلي المسئول الأول والأخير عن حصار غزة وفرض سياسة التجويع على المواطنين بعدم السماح للمساعدات بالدخول ، مؤكدا أن ما يجري في قطاع غزة هى جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، حيث يموت الأطفال جوعا وعطشا ولا يتوفر لهم حبة دواء ولا غذاء ولا ماء.

غزة مصر المساعدات ماهر النمورة فلسطين

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