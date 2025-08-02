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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان «فضائل مصر في القرآن الكريم»

إحدى الندوات بالمحافظات
إحدى الندوات بالمحافظات
عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "فضائل مصر في القرآن الكريم"، ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تُنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وتأتي هذه الندوات في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الأطفال، وتعريفهم بمكانة مصر في القرآن الكريم، من خلال آيات قرآنية كريمة تشير إلى عظمة هذا الوطن، ومكانته في الرسالات السماوية.

وقد استشهد العلماء المشاركون بقول الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، مؤكدين أن هذه الآية الكريمة دليل على ما حبا الله به أرض مصر من أمن، واستقرار، وبركة.

وحرص العلماء على تقديم شرح مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكيد على أهمية الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، انطلاقًا من فهم ديني سليم يعمق روح الانتماء، ويرسخ القيم الإيجابية.

ويُعد "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج الدعوية النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم في المساجد، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا؛ دعمًا لرسالتها في تنشئة جيل وطني واعٍ، يجمع بين المعرفة الدينية الصحيحة والانتماء الوطني الأصيل.

الأوقاف ندوة علمية كبرى فضائل مصر القرآن الكريم

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