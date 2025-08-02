رئيس الجالية المصرية باليونان: توافد كبير على لجان انتخابات الشيوخ اليوم

أكد محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان، أن أثينا من العواصم عالية الكثافة للمصريين في الخارج والإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ جيد وهناك توافد كبير على اللجان اليوم وأمس.



وقال الزفزاف - في مداخلة لقناة النيل للأخبار -اليوم/السبت/ "إن اتحاد الجالية المصرية في اليونان عمل بالتنسيق مع السفارة المصرية من أجل الدعوة لحضور وتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين لأنه حق دستوري ولا يجب التنازل عنه".



وأضاف أن مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية مهم للغاية نظرا لعددهم الكبير ، حيث أنه وفقا للمؤشرات لدينا أكثر من 12 مليون مصري مقيم في الخارج أي ما يعادل 10% من سكان مصر.



وأشار إلى أن المصريين في الخارج يهتمون بالمشاركة في انتخابات المجالس النيابية بشكل عام لأنهم يتطلعون الى المجالس النيابية المنتخبة بالجديد من القوانين والتسهيلات التي تتعامل مع أوضاع المصريين في الخارج.

