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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلة خطيرة تستهدف موبايلات أندرويد .. إليك الحل

مشكلة خطيرة تستهدف
مشكلة خطيرة تستهدف موبايلات أندرويد..إليك الحل

على الرغم من أن نظام التشغيل أندرويد تم تطويره بواسطة شركة جوجل ، إلا أنه غالبًا ما يتم تخصيصه بواسطة الشركات المصنعة للهواتف الذكية.  ينتج عن ذلك أن تقدم كل علامة تجارية تجربتها الفريدة الخاصة بها ، ولكنها تؤدي أيضًا في بعض الأحيان إلى مشاكل.  على سبيل المثال ، تتعامل الأجهزة المختلفة مع خدمات الخلفية بشكل مختلف ، مما قد يكون محبطًا لبعض المستخدمين.  لحسن الحظ ، تعمل جوجل على شراكة مع سامسونج لتقديم تجربة خدمات خلفية أكثر اتساقًا.

تضافرت جهود جوجل و سامسونج لمعالجة واحدة من أكثر مشكلات أندرويد إحباطًا: المعالجة غير المتسقة لخدمات الخلفية.  يعمل عمالقة التكنولوجيا معًا لضمان تنفيذ أكثر اتساقًا لواجهات برمجة التطبيقات الخلفية لنظام Android 14 ، بدءًا من تحديث One UI 6.0 من سامسونج لأجهزة Galaxy.

تعتبر مسألة خدمات الخلفية ليست جديدة، حيث ظل مصنعو الهواتف الذكية يحدون من بعض ميزات النظام لفترة طويلة لإطالة عمر بطارية أجهزتهم.  يؤدي هذا غالبًا إلى سلوك غير مقصود في التطبيق وتجربة مستخدم دون المستوى.  يقدم Android 14 تغييرات لمعالجة هذه المشكلات ، بما في ذلك عمليات الخلفية المبسطة وسياسات Google Play الجديدة.

جدير بالذكر أن سامسونج هي أول شركة تشارك جوجل في هذا المسعى ، وسيكون تعاونهم واضحًا في التحديث القادم One UI 6.0.  مع قيام المطورين بتحديث تطبيقاتهم لاستهداف Android 14 ، يجب أن تتحسن تجربة المستخدم الإجمالية بشكل كبير.

 في الواقع ، لدى جوجل إرشادات للعمليات الخلفية.  ومع ذلك ، لم تكن هذه الإرشادات فعالة للغاية حتى الآن. سيعقد حدث Google I / O في العاشر من (مايو).  ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتقديم Android 14 في الحدث وإلقاء مزيد من الضوء التفصيلي على ميزاته

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