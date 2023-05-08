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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات والصور.. إزاي تستخدم ChatGPT على واتس آب

إزاي تستخدم ChatGPT
إزاي تستخدم ChatGPT على واتس آب

منذ إطلاق أداة ChatGPT في نوفمبر من العام الماضي، وعالم التقنيات أصبح شغله الشاغل هو دمج هذه الأداة الرهيبة في كل المنتجات الإلكترونية، وبالفعل أخذت مايكروسوفت خطوات جادة لدمج ChatGPT في محرك Bing الخاص بها وكذلك كل منتجاتها الأخرى.

وفقا لتقرير موقع digitaltrends التقني المتخصص، سيصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من كل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في المستقبل القريب، خاصة وأن وتيرة الدمج سريعة جدا وهو ما سيؤدي إلى تغيير تفاعلاتك الرقمية بطريقة أكثر سهولة ومرونة.

منذ إطلاقه للاستخدام العام في أواخر 2022 ، أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه قادرا على أداء مجموعة كبيرة ومتنعة من المهام بدءًا من كتابة أكواد البرمجة والشعر وحتى الإجابة على أسئلة الامتحانات بنجاح واجتياز مقابلات العمل مع القدرة على المناقشة والدخول في جدال وكأنه إنسان وهي المهارات التي أبهرت خبراء التكنولوجيا.

 إذا كنت تبحث عن طريقة لدمج هذه الأداة الرهيبة في تطبيق واتس آب، أشهر تطبيق دردشة فورية في العالم وأكثرهم استخداما فيمكنك القيام بذلك دون تعقيدات تقنية، وبدون خبراء في المجال.

أسهل طريقة لدمج ChatGPT إلى تطبيق دردشة  WhatsApp  الخاصة بك هي من خلال برامج الروبوت الموجودة في صفحات ويب خاصة بها عبر الإنترنت ، والتي يوجد منها ما لا يقل عن 6 مناحة لك حاليا. هناك خيار آخر وهو استخدام تطبيق لوحة مفاتيح مع أداة AI ذكاء اصطناعي مدمج للمحادثة الخاصة به.

بغض النظر عن الطريقة التي تتبعها ، فإليك كيفية إضافة ChatGPT إلى  WhatsApp  من خلال روبوتات الدردشة، أكثر الخيارات شيوعًا هي WizAI و Buddy GPT و Roger Da Vinci و Shmooz AI و Mobile GPT و WhatGPT.

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ما عليك سوى كتابة اسم اي من هذه الروبوتات على جوجل وقم زيارة الروبوت المخصص وصفحته، والضغط على زر البدء الذي يتصل بواجهة برمجة تطبيقات  واتس آب  WhatsApp الخاصة بك، وبالتالي ستنتقل على الفور إلى واجهة الدردشة في تطبيق المراسلة. إليك مثال توضيحي مع الرسوم التوضيحية خطوة بخطوة.

الخطوة 1: من خلال هاتفك ، افتح متصفح ويب وانتقل إلى موقع Shmooz AI الإلكتروني.

إزاي تستخدم ChatGPT على واتس آب

الخطوة 2: في الصفحة المقصودة ، انقر فوق الزر الأخضر الذي يشير إلى بدء Shmoozing.

الخطوة 3: بمجرد النقر فوق هذا الزر ، ستظهر نافذة في أسفل الشاشة. اضغط على زر متابعة الدردشة في تلك النافذة.

إزاي تستخدم ChatGPT على واتس آب

الخطوة 4: بمجرد النقر فوق الأيقونة المقصودة ، سيتم فتح تطبيق WhatsApp ، وستجد في الأعلى Shmooz AI.

الخطوة 5: كل ما عليك فعله حاليا هو كتابة اي سؤال لديك والضغط على زر الإرسال ، تمامًا كما تفعل مع التفاعلات الحقيقة مع البشر ، وسوف يستجيب برنامج ChatGPT bot وفقًا لذلك.

إزاي تستخدم ChatGPT على واتس آب

الخطوة 6: ستحصل على ردود نصية على سؤالك لكن يمكنك أيضًا السؤال وتلقي صورة من الروبوت، ما عليك سوى إضافة كلمة "صورة" Image قبل كتابة النص الذي تريده حتى تعطي للروبوت طلب بإنشاء الصورة التي تتخيلها، ويمكنك الحصول على بعض الصور الرائعة بدقة 1024 × 1024.

واتس اب ChatGPT مايكروسوفت WhatsApp Bing

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