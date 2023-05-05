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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب تتيح ميزة جديدة لـ iPhone .. اعرف إزاي تستخدمها

WhatsApp
WhatsApp

لا تتوقف شركة "ميتا" عن إضافة مزيد من التحسينات على تطبيق الدردشة الفورية الأشهر "واتس آب"، لا يمر شهر أو اثنين ونرى خصائص جديدة تمت إضافتها، حتى تضمن بقاء  واتس آب  في الصدارة ودائما يكون هو تطبيق المراسلة المفضل لدى السواد الأعظم من المستخدمين حول العالم.

حتى وقت قريب كنت تقوم بعمل "باك آب" أو نسخ وحفظ بيانات الشات الموجود على التطبيق إما من خلال خدمات جوجل السحابية Google Drive أو من خلال خدمات شركة آبل السحابية iCloud إذا كان جهازك آيفون، خطوة الـ BackUp تضمن لك إمكانية تنزيل كل محادثاتك على واتس آب في حالة تغيير الهاتف بطراز آخر، وبالتالي تستطيع استعادة المحادثات كلها بطريقة سهلة من خلال الخدمات السحابية.

WhatsApp 

هذه الطريقة على وشك التغيير، WhatsApp  سوف يسمح لك بنقل الدردشة من iPhone إلى جهاز آخر بدون iCloud، حيث قرر مطورو Meta إجراء تغيير هيكلي على نظام الباك أب. منذ وقت قريب قررت WhatsApp إيقاف استخدام Google Drive لنسخ بيانات مستخدمي أندرويد لنقل البيانات بين جهاز والثاني. الآن ، يعمل WhatsApp على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل سجل الدردشة الخاص بهم إلى iPhone آخر دون استخدام iCloud.

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قريبا جدا سوف يتوفر لمستخدمي أجهزة آيفون ميزة Transfer Chats to iPhone أي انقل الدردشة إلى آيفون وبالتالي سجل الدردشة بالكامل يتم نقله من جهاز لآخر بواسطة شركة ميتا وبدون تدخل من آبل Apple وخدماتها السحابية.

حتى هذه اللحظة الميزة الجديدة ما زالت تابعة للنسخة التجريبية (البيتا) الجديدة فقط وهي النسخة المطروحة على عدد محدد من المستخدمين ولكن في المرحلة اللاحقة ستكون لكل عملاء الآيفون ونظام تشغيل iOS الخاص بهم.

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