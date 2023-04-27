الولايات المتحدة:سهم ميتا يرتفع بعد تحقيق إيرادات قوية في الربع الأول من 2023

ارتفع سهم ميتا ‏Meta‏ الأمريكية خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة اليوم، وذلك بعد ‏إعلان الشركة عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع السنوي ‏الأول من عام 2023.‏



وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن ميتا سجلت ربحية للسهم بنحو 2.20 دولار مقارنة بتوقعات عند 2.03 دولار ‏للسهم، فيما قفزت الإيرادات إلى 28.65 مليار دولار في الربع الأول مقارنة ‏بتوقعات عند 27.65 مليار دولار.‏



وبلغ متوسط المستخدمين النشطين لمنصة فيسبوك 2.04 مليار مستخدم يومياً مقابل ‏توقعات عند 2.01 مليار مستخدم، بينما تماشي متوسط عدد المستخدمين شهريا مع ‏التوقعات عند 2.99 مليار مستخدم.‏



وفي الربع السنوي الثاني من عام 2023، تتوقع ‏Meta‏ تحقيق إيرادات بين 29.5 ‏مليار و32 مليار دولار في حين تتوقع مبيعات عند 29.5 مليار دولار.‏