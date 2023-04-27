الولايات المتحدة:سهم ميتا يرتفع بعد تحقيق إيرادات قوية في الربع الأول من 2023

ارتفع سهم ميتا Meta الأمريكية خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة اليوم، وذلك بعد إعلان الشركة عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول من عام 2023.
وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن ميتا سجلت ربحية للسهم بنحو 2.20 دولار مقارنة بتوقعات عند 2.03 دولار للسهم، فيما قفزت الإيرادات إلى 28.65 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بتوقعات عند 27.65 مليار دولار.
وبلغ متوسط المستخدمين النشطين لمنصة فيسبوك 2.04 مليار مستخدم يومياً مقابل توقعات عند 2.01 مليار مستخدم، بينما تماشي متوسط عدد المستخدمين شهريا مع التوقعات عند 2.99 مليار مستخدم.
وفي الربع السنوي الثاني من عام 2023، تتوقع Meta تحقيق إيرادات بين 29.5 مليار و32 مليار دولار في حين تتوقع مبيعات عند 29.5 مليار دولار.