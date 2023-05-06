المستشار الطبى لمجلس الوزراء: لجنة الاستغاثات تستهدف تقنين العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور حسام المصري٫ المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية٫ تفاصيل تدشين صفحة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات عبر فيسبوك للتواصل مع المواطنين.

وقال الدكتور حسام المصري٫ المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “تم إنشاء صفحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع رقم للواتساب للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوي.

وأضاف الدكتور حسام المصري٫ المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية٫: “نتواصل مع المرضى على مدار اليوم ونتلقى الاتصالات للتعامل مع المرضى وتقديم الخدمات اللازمة”.

وأشار الدكتور حسام المصري٫ المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية٫: " تم إنشاء لجنة الاستغاثات الطبية عام 2016”٫ موضحا: "لجنة الاستغاثات الطبية توفر العلاج الناقص لمرضى الأمراض المزمنة٫ والهدف منها هو تقنين استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة”.

ولفت: "في عام 2021، كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وبالتالي كان هناك تكليفات من رئيس الوزراء، استحداث لجنة الاستغاثات الطبية، وحاولنا من خلاله الوصول للناس، بدلا من انتظار المواطن تقديم طلب العلاج، وسعينا للبحث عن الاستغاثات عبر السوشيال ميديا"

وأوضح الدكتور حسام المصري٫ المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية٫: "لجنة الاستغاثات الطبية دورها إصدار قرارات بالعلاج وحل مشكلات نواقص الأدوية”٫ مشيرا: “هناك تواصل دائم مع منظمات المجتمع لتوفير العلاج والأدوية للمرضى”.