ببطارية 7000 مللي أمبير .. أفضل تابلت للشراء من سامسونج في السوق 

يعد جهاز تابلت Galaxy Tab A8 واحدا من أفضل الأجهزة اللوحية التي أطلقتها شركة سامسونج في الفترة الأخيرة خاصة للطلبة والشباب حيث يضم التابلت بطارية جبارة مع شاشة كبيرة للغاية 10.5 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا ومعالج جيد.

ويتوفر تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 في السوق المصري بسعر حوالي 13 ألف جنيه، وذلك لنسخة 32 /4 جيجا بايت نسخة LTE ،علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

Galaxy Tab A8

وجاء تابلت سامسونج Galaxy Tab A8، بشاشة كبيرة قياس 10.5 بوصة، من نوع TFT LCD، وبدقة 800 × 1200 بكسل، كما يضم الجهاز 4 مكبرات صوتية مزودة بتقنية Dolby Atoms، مع ألوان الرمادي والوردي والفضي.

ويقدم تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بميزة التركيز التلقائي للصور مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تدعم ميزة تركيز fixed focus.

ويعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 بمعالج من نوع Unisoc Tiger رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز ، والذي يوفر تنقلًا سلسًا وبديهيًا متعدد اللمس، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali G52 MP2، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوي تابلت سامسونج Galaxy Tab A8، على بطارية ضخمة سعة 7040 مللي أمبير في الساعة، يمكنها الاستمرار لمدة 14 ساعة من تشغيل الفيديوهات و 15 ساعة من تصفح الإنترنت، كما تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.