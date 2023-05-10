مزايا تتفوق على Chrome| جرَّب متصفح الويب Opera GX.. التنزيل من هنا

يظل جوجل كروم Chrome هو المسيطر على السوق حاليا، عندما يتعلق الأمر بمتصفحات الويب، فهو الأعلى في الشعبية الاستخدام اليومي وحتى مايكروسوفت بكل ما قدمته من إمكانيات جديدة لمحركها BingAI ومتصفح Edge لم تستطع الوقوف أمامه، ولكن الأكثر شهرة ليس بالضرورة هو الأكثر سرعة أو كفاءة أو الأعلى في الإمكانيات، هناك متصفح آخر غير مشهور نسبيا له مزايا عديدة ولا يستهلك "رامات" كثيرة على جهاز وهو OperaGX.

Opera GX

وفقا لتقرير موقع androidauthority هناك عدد كبير من المتصفحات تحاول الاستيلاء على مكانة Chrome ولكن أكثرهم إثارة للإعجاب هو متصفح Opera GX المخصص في المقام الأول للاعبين وألعاب الفيديو ولديه ميزات كافية تجعلك تفضله على Google Chrome فهل لديك استعداد لتجربة متصفح آخر يمكن أن يكون أفضل بالنسبة لك من كروم؟

Opera GX

ويقدم موقع "صدى البلد" رابط التحميل وأهم مميزات هذا المتصفح الغير متاحة في جوجل كروم.

إذا كنت ترغب في تجربة متصفح أوبرا جي إكس الجديد عليك الضغط عبر هذا الرابط لتحميله أولا

https://www.techspot.com/downloads/1642-opera-gx.html

يأتي متصفح أوبرا جي إكس بعدد من الإمكانيات الرائعة، قد تفاجأ في البداية بواجهة المستخدم الداكنة التي تميل للأسود مع حواف باللون الأحمر، ببساطة يمكنك إعادة تخصيصها بألوان فاتحة، كما أنه مع بداية فتح المتصفح للمرة الأولى يقدم لك مجموعة من الخيارات وعوامل التخصيص المختلفة و بالإعدادات التي تجعل تجربتك أكثر سهولة ومريحة أيضا لعينك.

Opera GX

يوفر Opera GX مجموعة من الإعدادات الجدية تختار من بينها الثيمات themes التي تريدها والأصوات والتظليل وورق الحائط الخلفي عند صفحة الفتح وحتى تعيين موسيقى الخلفية.

مزايا Opera GX

يوفر متصفح Opera GX خيار تفعيل مانع الإعلانات أثناء الإعدادات مع بداية الاستخدام للمرة الأولى، بينما تحتاج إلى إضافة حظر إعلانات لمتصفح Chrome. GX Control: الوظائف الخاصة بألعاب الفيديو والذي يسمح بتقليل أداء المتصفح نفسه، مع وضع قيود على النطاق الترددي للمتصفح وذاكرة الوصول العشوائي واستخدام وحدة المعالجة المركزية، وبالتالي لا يؤثر على أداء تشغيل اللعبة كما يحدد "الكنترول" أو وحدة التحكم أيضًا ما إذا كانت أي علامة تبويب معينة تستهلك الكثير من موارد الحوسبة الخاصة بك وتتيح لك إلغائها والتخلص منها بشكل انتقائي. GX Cleaner: تتيح لك هذه الميزة تنظيف ملفات المتصفح غير المرغوب فيها. ركن GX: يقدم متصفح أوبر Opera بعض الألعاب المجانية وبعض الصفقات على الألعاب والتطبيقات وأخبار الألعاب وتقويم إصدار اللعبة داخل المتصفح. ثيمات غامرة: أو ما يعرف بـ Immersive themes تعد الثيمات الموجودة على Opera GX أكثر شمولاً من ثيمات Chrome الأكثر بساطة وتقليدية. يمكنك إعداد ثيمات وتوليفة خاصة بك من عدة ثيمات متنوعة حظر الـ تعقب: يتضمن Opera GX حجب الـ Tracker أو مواقع الويب المتعقبة لنشاطك على الإنترنت لمنع متتبعات الإعلانات من تتبع عادات تصفح الإنترنت الخاصة بك والاطلاع على التاريخ الخاص بالتصفح ومنعهم من تحديد البروفايل الخاص بك. عمليات التكامل: يحتوي Opera GX على العديد من عمليات الإقران و الدمج الموجودة في الشريط الجانبي الأيسر، وهي طريقة لتصل بسهولة إلى التطبيقات من خلال النقر على الشريط الجانبي فقط، ومن ضمن التطبيقات :

Twitch

Discord

Apple Music

Spotify

YouTube Music

Facebook Messenger

Telegram

TikTok

WhatsApp

Vkontakte