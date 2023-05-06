لازم Edge.. مايكروسوفت تحارب هيمنة Google Chrome بإصدار جديد من windows

رغم كل التحديثات التي أجرتها شركة مايكروسوفت على محرك بحثها bingAI ومتصفح Edge إلا أن هيمنة جوجل كروم ما زالت واضحة، وشعبية كروم لم تقل أو حتى تهتز بوجود البديل المدعم بالذكاء الاصطناعي.

الجميع يريد الاستفادة من أداة Google Chrome سهلة الاستخدام التي تتيح لك وصول سهل ومريح لكل ما تريده في جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows دون الحاجة إلى فتح إعدادات تطبيقات الجهاز ولكن لسوء الحظ هذا لن يستمر طويلا،

Google Chrome

وفقا لتقرير موقع gizchina إذا كان لديك حاسوب يعمل بنظام ويندوز، فهناك بعض الأخبار الغير سارة وهو أن أحدث نسخة لـ Microsoft يقدم نوع من الخلل البرمجي bug في حالة اختيارك المتصفح الافتراضي لك جوجل كروم، وهذه الـ Bug لا يمكن أن تختفي إلا إذا قمت بتبديل المتصفح الافتراضي إلى Microsoft Edge.

وتسبب تحديث Windows في أبريل ، الذي يحمل رقم كودي KB5025221 ، في الكثير من المتاعب لمستخدمي نظام ويندوز، منذ يوليو 2022 ، قدم Google Chrome وظيفة تتيح للمستخدمين تغيير متصفحهم الافتراضي بنقرة واحدة ، وعادة ما تكون في الجزء العلوي من النافذة أو في قائمة إعدادات المتصفح.

ومنذ تحديث Windows إصدار أبريل 2023 ، واجه العملاء صعوبات. في كل مرة تفتح متصفح جوجل كروم تظهر لك صفحة إعدادات Windows Default App ، مما يجبر المستخدم على إغلاق صفحة الإعدادات.

مستخدمي المؤسسات هم الأكثر تضررًا من هذا الخلل البرمجي، ولكن أيضا الإصدارات الخاصة بالاشخاص أيضا تأثرت وتضررت، وبالتالي كل مستخدمي Windows 10 و Windows 11 يعانون من تحديث أبريل وتاثيره المزعج والمحبط في الاستخدام.