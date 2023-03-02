مايكروسوفت تمنح مستخدمي آيفون ربط هواتفهم بأجهزة ويندوز بفضل هذه الميزة

كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت عن ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows 11 تتيح لمستخدمي هواتف آيفون ربط هواتفهم بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز والوصول إلى ميزات متنوعة من أجهزتهم.

وبحسب موقع Gizmochina فإن ميزة Phone Link لهواتف آيفون ، متاحة حاليًا فقط للمعاينة ضمن برنامج Windows Insiders التجريبي، حيث تعمل عن طريق تثبيت تطبيق مصاحب على آيفون متصل بجهاز الكمبيوتر عبر بلوتوث، وبمجرد الاقتران ، فإنه يمكن للمستخدمين رؤية إشعارات هواتفهم على مركز عمل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإدارتها.

كما يمكن أيضًا من خلال الميزة الرد على الرسائل النصية باستخدام تطبيق Phone Link على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، والذي يتزامن مع تطبيق الرسائل على هواتف آيفون الخاصة بهم، ولكن تجدر الإشارة إلى أن Phone Link لا تدعم الرد على الرسائل الجماعية أو إرسال الوسائط في الرسائل.

ولم تحدد مايكروسوفت الموعد الفعلي لإتاحة ميزة Phone Link لجميع مستخدمي Windows 11 أو ما هي الميزات الأخرى التي ستقدمها، حيث تقول الشركة إنها تعمل على إضافة المزيد من الوظائف إلى Phone Link بمرور الوقت كتلك الموجودة في هواتف أندرويد والتي تمكن للمستخدمين من سحب وإسقاط الصور من هواتفهم إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام File Explorer أو تطبيقات أخرى.

ويمكن لمشتركي Windows Insider تجربة ميزة Phone Link لهواتف آيفون عن طريق تحديث تطبيق Phone Link إلى الإصدار 1.23012.169.0 أو أحدث وللانضمام إلى Windows Insider ، ويحتاج المستخدمون إلى التسجيل باستخدام حساب مايكروسوفت والاشتراك في إنشاءات المعاينة في الإعدادات ثم Windows Update ثم برنامج Windows Insider، ويجب أن يدرك المستخدمون أن إصدارات المعاينة قد تحتوي على أخطاء أو مشكلات تؤثر على أجهزتهم.