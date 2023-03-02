عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تمنح مستخدمي آيفون ربط هواتفهم بأجهزة ويندوز بفضل هذه الميزة

مايكروسوفت تمنح مستخدمي
مايكروسوفت تمنح مستخدمي آيفون ربط هواتفهم بأجهزة ويندوز

كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت عن ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows 11 تتيح لمستخدمي هواتف آيفون ربط هواتفهم بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز والوصول إلى ميزات متنوعة من أجهزتهم. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن ميزة Phone Link لهواتف آيفون ، متاحة حاليًا فقط للمعاينة ضمن برنامج Windows Insiders التجريبي، حيث تعمل عن طريق تثبيت تطبيق مصاحب على آيفون متصل بجهاز الكمبيوتر عبر بلوتوث، وبمجرد الاقتران ، فإنه يمكن للمستخدمين رؤية إشعارات هواتفهم على مركز عمل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإدارتها. 

 

كما يمكن أيضًا من خلال الميزة الرد على الرسائل النصية باستخدام تطبيق Phone Link على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، والذي يتزامن مع تطبيق الرسائل على هواتف آيفون الخاصة بهم، ولكن تجدر الإشارة إلى أن Phone Link لا تدعم الرد على الرسائل الجماعية أو إرسال الوسائط في الرسائل. 

 

ولم تحدد مايكروسوفت الموعد الفعلي لإتاحة ميزة  Phone Link لجميع مستخدمي Windows 11 أو ما هي الميزات الأخرى التي ستقدمها، حيث تقول الشركة إنها تعمل على إضافة المزيد من الوظائف إلى Phone Link بمرور الوقت كتلك الموجودة في هواتف أندرويد والتي تمكن للمستخدمين من سحب وإسقاط الصور من هواتفهم إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام File Explorer أو تطبيقات أخرى.

 

ويمكن لمشتركي Windows Insider تجربة ميزة  Phone Link لهواتف آيفون عن طريق تحديث تطبيق Phone Link إلى الإصدار 1.23012.169.0 أو أحدث وللانضمام إلى Windows Insider ، ويحتاج المستخدمون إلى التسجيل باستخدام حساب مايكروسوفت والاشتراك في إنشاءات المعاينة في الإعدادات ثم Windows Update ثم برنامج Windows Insider، ويجب أن يدرك المستخدمون أن إصدارات المعاينة قد تحتوي على أخطاء أو مشكلات تؤثر على أجهزتهم.

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

زلزال عنيف يضرب روسيا

ترشيحاتنا

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

زلزال عنيف يضرب روسيا

أزمة أوكرانيا تتصدر المناقشات قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

دعاء يوم 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك لسعادة وترزقك الخير كله

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة أثناء تنظيف الأسنان تشير إلى مرض الكبد الدهني |احترس

ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية|خلي بالك

بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ