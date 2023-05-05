أصبح متاحا للجميع.. مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة لـ BingAI

أعلنت شركة مايكروسوفت أن محركها المدعم بالذكاء الاصطناعي "بينج" Bing AI أصبح متاح للجميع وذلك بعد ثلاثة أشهر من الكشف عن بينج المعزز بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وفقا لتقرير موقع engadget، في البداية طرحت مايكروسوفت BingAI على عدد محدود من المجربين، ولكنها الآن تنتقل للمرحلة الثانية من خطتها وهي المعاينة العامة للجمهور. على المستخدم تسجيل الدخول إلى Bing من خلال متصفح Edge أو تطبيقات Bing للأجهزة المحمولة لاستخدام روبوت الدردشة، ولكن على الأقل لم تعد مضطرًا للانتظار في قوائم انتظار تسجيل رغبتك بتجربة المحرك مثلما كان من قبل، اصبح في متناول الجميع.

Bing AI

احتفالا بهذه الخطوة الجديدة في مشوار بينج الجديد تقوم Microsoft أيضًا بطرح حزمة من الميزات المدعوم من أداة GPT-4 ، المُحوِّل التوليديّ المُدرَّب مسبقًا-4 المنتمي للجيل الرابع من اختراع شركة OpenAI الأمريكية، وهو النموذج الذي تم الكشف عنه لأاول مرة في 23 مارس 2023.

ضمن المزايا الجديدة لمحرك بينج AI هو إمكانية تجاوز مجرد الاستجابات النصية لتقديم مخططات ورسوم بيانية وتنسيقات مختلفة ومتنوعة. يدعم Bing Image Creator لإبداع الصور، والذي يتم تشغيله بواسطة أداة DALL-E للذكاء الاصطناعي بصياغة الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع دعم أكثر من 100 لغة يوفرها بحث Bing القياسي المحدث.

تقول Microsoft أيضًا إنها تعمل على دعم متعدد الوسائط ، مما يسمح لك بتحميل الصور للبحث عن محتوى مشابه للصورة التي قمت بتحميلها والبحث في كل الويب عن الصور الشبيهة. يمكنك ، على سبيل المثال ، أن تطلب من Bing البحث عن قطعة أثاث تكون متطابقة مع خزانة كتب فريدة في منزلك، أو إدخال أي صورة لتحصل على كل الصور المماثلة على الويب.

من ضمن التحديثات الكبيرة هو وجود تاريخ المحادثة بينك وبين الروبوت في بينج، يمكنك الاحتفاظ بسجل المحادثة وهي خطوة مهمة لأن في الإصدار السابق كانت محادثاتك مع Bing AI تختفي بعدها الآن ، ستتمكن من متابعة المناقشات القديمة كما تشاء. تحاول الشركة الأمريكية أيضًا تحسين تجربة المستخدم، إذا قمت بالنقر فوق رابط من نتيجة الدردشة مع الـ ChatBot ، فسيتم نقل محادثتك إلى الشريط الجانبي لـ متصفح Edge حتى تسهل عليك الرجوع إليها مرة أخرى.