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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صراع بين مايكروسوفت وجوجل .. احذر تحديث ويندوز الجديد لهذا السبب

صراع بين مايكروسوفت
صراع بين مايكروسوفت وجوجل

في صراع جديد بينها وبين جوجل، قررت شركة مايكروسوفت إبراز متصفحها Edge إيدج في مقابل متصفح Chrome كروم، وذلك ضمن تحديث جديد طرحته الشركة للمستخدمين، والذي يعمل على تخصيص متصفحها كمتصفح افتراضي رئيسي. 

 

وأصدرت مايكروسوفت تحديثًا لنظام Windows ويندوز أدى إلى تعطل متصفح كروم، من خلال ميزة borked والتي عبارة عن زر يسمح للمستخدمين بتبديل متصفحهم الافتراضي بضغطة واحدة.

 

وبحسب موقع Gizmodo فإن تحديث KB5025221 لشهر أبريل لنظام ويندوز كان له تأثير غير متوقع على متصفحات كروم، كما كان التأثير أسوأ بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والشركات، حيث أنه بعد تثبيت التحديث يجد المستخدمون في كل مرة يفتحون فيها كروم، تفتح صفحة إعدادات تطبيق ويندوز الافتراضي تلقائيًا. 

 

كتب أحد مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في منتديات دعم مايكروسوفت : "بعد التحديث اليوم لنظامي التشغيل ويندوز 10 و 11 ، في كل مرة أقوم فيها بفتح كروم، يتم فتح إعدادات التطبيق الافتراضية لنظام التشغيل ويندوز، لقد جربت العديد من الطرق لحل هذه المشكلة، وسيحدث هذا لجميع الأنظمة البالغ عددها 600 مع التحديث ".

 

كما لاحظ أحد المستخدمين أن صفحة إعدادات ويندوز تفتح بجانب كروم فقط إذا كان متصفح كروم هو الافتراضي. قائلا  "لا يحدث ذلك إذا قمنا بتغيير المتصفح الافتراضي إلى إيدج ".


واكتشف Gizmodo أن إصدارات المستهلكين من ويندوزيمكن أن تتجنب المشكلة عن طريق تغيير اسم تطبيق كروم على سطح مكتب ويندوز ، مما يشير إلى أن هذا لم يكن خطأ غير مقصود في تحديث أبريل.

 

ورداً على ذلك ، قامت جوجل بتعطيل زر كروم الافتراضي بنقرة واحدة، وعندما سئلت مايكروسوفت عن المشكلة ، أشارت إلى منشور المدونة الخاص بها حول تثبيت التطبيق وافتراضيات التطبيق في ويندوز .

 

 

جوجل مايكروسوفت Edge ايدج Chrome كروم ويندوز Windows

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