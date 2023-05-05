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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تستفيد من مدير كلمة المرور المدمج في Google Chrome بأمان تام

Google Chrome
Google Chrome

يتميز متصفح  جوجل  كروم Google chrome بعدد من الميزات سواء ظاهرة أو مخفية يمكنك استخدامها بطريقة سهلة بلا تعقيدات وهي إحدى الأسباب التي جعلت متصفح كروم الأكثر استخداما وشعبية في العالم حتى الآن رفم كل تحسينات مايكروسوفت التي أدخلتها مؤخرا على Bing AI واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفقا لتقرير موقع "أندرويد بوليس" لدى متصفح  جوجل  كروم ميزة رائعة توفر لك راحة بال ومرونة في التعامل مع حساباتك المختلفة، وهي خاصية "مدير كلمات المرور"، مع تفعيل هذه الميزة يتولى كروم تعبئة بيانات الاعتماد تلقائيا.

Google Chrome

يرغب العديد من مستخدمي الويب الحصول على مدير لكلمات المرور دون دفع مصاريف اشتراك، مع جوجل كروم يمكنك استخدام ميزة مدير كلمة السر بدون تكاليف إضافية بل هو مجانا، يوفر لك المزايا الأساسية لحفظ بياناتك.

Google Chrome

يعتبر Google Chrome الحل المثالي لذوي الدخل المحدود لأنه يقدم الخدمات المجانية والهدف جذب أكبر عدد من المستخدمين للنظام الأساسي للمتصفح ، تتيح أداة إدارة كلمات المرور في Chrome الملء التلقائي للبيانات عبر مواقع الويب التي لديك حسابات فيها ، إذا قمت بحفظ بيانات اعتماد تسجيل الدخول لن تحتاج إلى تذكر كلمات المرور بعد ذلك.

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يمكنك تفعيل مدير كلمة المرور من خلال الخطوات التالية:

أولا : قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

ثانيا: توجه إلى الإعدادات واختر الملء التلقائي أو AutoFill

ثالثا: قم بتفعيل خيار Offer to save passwords من خلال زر التبديل ليتحول للون الأزرق

رابعا: قم بتفعيل Auto Sign-in من خلال زر التبديل ليتحول للون الأزرق أيضا، وهو الخيار الذي يجعل ملء البيانات تلقائي مع ظهور صفحة حسابك، ثم بعد ذلك يطلب منك الموافقة على الدخول.

خامسا: ستجد في الجانب الأيمن من بعد هذه الخيارات، ايقونة مكتوب عليها Add يمكنك الضغط عليها وتسجيل البيانات التي ترغب في الاحتفاظ بها مربوطة في الحساب، سوف تكتب عنوان الصفحة ثم الـ Username ثم كلمة المرور التابعة لها وبالتالي يكون الحساب مسجل.

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