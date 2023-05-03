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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تؤكد إطلاق هاتفها Pixel 7a في هذا الموعد بمواصفات مميزة

هاتف جوجل Pixel 7a
هاتف جوجل Pixel 7a

أكدت شركة جوجل إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة Pixel 7a في الولايات المتحدة الأمريكية في 10 مايو المقبل، حيث نشرت الشركة في الهند “Google India” على حسابها الرسمي على موقع تويتر قدوم الهاتف في هذا الموعد. 

 

وكشف موقع AndroidPolice أن هاتف جوجل Pixel 7a سيتم إصداره في الأسواق الهندية في 11 مايو، حيث سيتوفر في Flipkart وهو أحد أكبر المتاجر الهندية للتجارة الإلكترونية، وذلك بعد تكهنات كثيرة بعدم إطلاقه. 

 

وفقا للموقع فإن شركة جوجل شوقت لهاتف Pixel 7a مع صورة له والتي تظهر تصميم أنيق مع شريط للكاميرا الخلفية، مع عدد من الخيارات اللوني المتعددة، كما من المرجح أن يتم توفير الهاتف للبيع من خلال متجر جوجل الرسمي عند إطلاقه في الأسواق العالمية. 

 

وسيضم هاتف جوجل Pixel 7a  شاشة عرض قياس 6.1 بوصة مع جودة عرض  +FHD ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف جوجل Pixel 7a كاميرا خلفية بعدسة عريضة دقة 64 ميجابكسل وعدسة عريضة 13 دقة  ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، كما  ستوفر ميزة Super Res Zoom بتكبير يصل إلى 8x.      

 

وسيعمل هاتف جوجل Pixel 7a بمعالج من نوع  Google Tensor 2 من تصنيع شركة جوجل نفسها مع ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام ، مع بطارية 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن اللاسلكي. 

 

هاتف جوجل Pixel 7a Pixel 7a Google جوجل

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