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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

أفضل نظام غذائي لإنقاص
أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن .. ChatGPT يضع خطة كاملة

يرغب كثيرون في معرفة أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن فى العالم حتى يتمكنوا من الحصول على جسم رياضى ورشيق فى أقصر وقت ممكن دون مضاعفات صحية .

وفى ظل التطور التكنولوجى الكبير قام فريق من مجلة ديلي ميل البريطانية باستغلال وجود الذكاء الاصطناعى وتحديدا روبوت الدردشة ChatGPT فى معرفة أفضل نظام غذائي لانقاص الوزن وهو أمر يهم ملايين الأشخاص حول العالم.

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و لمن لايعرف ماهو نظام الذكاء الاصطناعى ChatGPT فهو عبارة عن تطبيق جديد يمتلك قدرات خارقة ويمكن سؤاله عن أى شئ في العالم ويقوم بالإجابة بشكل سريع واحترافي، لذا قرر فريق ديلي ميل الاستعانة به فى الإجابة عن أكثر سؤال يحير الأشخاص فى العالم وتم سؤاله عن أفضل نظام غذائي فى العالم

 

وأجاب الذكاء الاصطناعي ChatGPT أن أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن هو نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وهو يعتمد على الحبوب والخضروات والمكسرات والبوتين الخالى من الدهون والاسماك والابتعاد عن الأطعمة الدسمة مثلما تفعل الدول المطلة على البحر المتوسط 

رأى الخبراء فى إجابة الذكاء الاصطناعى 

واختلف خبراء التغذية فى العالم حول دقة إجابة ChatGPT فالبعض رأى أن الإجابة صحيحة وأنه تمكن بالفعل من تحديد واحد من أفضل أنماط الأكل الصحية، إلا أن البعض الآخر رأى أنها إجابة خاطئة وأنه اختار نظام غذائي يصعب تطبيقه فى الواقع سواء بسبب صعوبة تحضير وجباته خاصة أن معظمها غير متاح فى المطاعم بالإضافة أن تكاليف أكلات هذا النظام الغذائي كبيرة ولا يتحملها الجميع 

نظام البحر المتوسط
نظام البحر المتوسط

تفاصيل النظام الغذائي لـ ChatGPT


وإليكم تفاصيل الخطة الغذائية الأسبوعية التى وضعها  ChatGPT لمن يرغبون فى إنقاص الوزن، وهى:

اليوم الأول
الفطور: زبادي يوناني “ يمكن استبداله بزبادي خال الدسم”وخلطه  بالتوت الطازج مع بعض اللوز بالإضافة إلى قطعة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة وكمية صغيرة من دهن فاكهة الأفوكادو.

الغداء: سلطة بها قطع صدر دجاج مشوي مع مجموعة من الخضروات المتنوعة وطماطم صغيرة “ شيري” وخيار وزيتون وجبن فيتا بزيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء: سمك سلمون مشوي بالأعشاب مع الهليون والكينوا المحمص ويضاف عصير الليمون حسب الرغبة 

اليوم الثاني
الفطور: عجة نباتية" بياض بيض وسبانخ وطماطم وبصل" مع خبز الحبوب الكاملة.

الغداء: لفائف خبز الحبوب الكاملة محشوة بمجموعة من الخضروات المشوية والحمص وشرائح الدجاج المشوي. يمكن إضافة السلطة الخضراء المشكلة.

العشاء: صدور الدجاج المشوية بالليمون والأعشاب مع البطاطا الحلوة المحمصة والبروكلي المطبوخ على البخار.
اليوم الثالث
الفطور: رقائق الشوفان وحليب اللوز وبذور الشيا  والموز مع كمية قليلة من القرفة.

الغداء: سلطة الكينوا مع طماطم شيري وخيار وبصل أحمر وزيتون كالاماتا وجبن الفيتا وكمية قليلة من صوص زيت الزيتون وعصير الليمون والأعشاب.

العشاء: جمبري مشوي مع مجموعة متنوعة من الفلفل الملون والبصل مع كسكسي أو الحبوب الكاملة وسلطة خضراء.

اليوم الرابع
الفطور: أفوكادو مهروس مع خبز محمص وحبوب كاملة وشرائح طماطم وبيض مسلوق.

الغداء: شوربة العدس مع طبق جانبي من السلطة الخضراء مع زيت الزيتون والخل.

العشاء: شريحة لحم مشوية مع براعم بروكسل مشوية “ نوع صغير جدا من الخضروات يشبه الكرنب” والقليل من مكرونة الحبوب الكاملة مع زيت الزيتون وثوم.


اليوم الخامس
الفطور: عجة سبانخ ومشروم مع بياض بيض وشرائح البطيخ.

الغداء: سلطة من طماطم شيري وخيار وحمص وزيتون وجبن فيتا ويمكن وضع زيت الزيتون والخل البلسمي.

العشاء: سمك القد في الفرن مع شرائح طماطم وزيتون وكوسة مقلية وكينوا.


اليوم السادس
الفطور: دقيق الشوفان كامل الحبة مع شرائح الخوخ ورشة لوز ورشة عسل.

الغداء: لفائف الخضار المشوي وجبن الماعز مع سلطة خضراء مشكلة.

العشاء: دجاج مشوي بالليمون والأعشاب مع خضروات مشوية والقليل من الكسكسي المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة.

اليوم السابع
الفطور: زبادي يوناني بالعسل وشرائح اللوز والتوت الطازج مع قطعة خبز محمصة مصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة.

الغداء: محشي فلفل حلو بخلطة الكينوا مع سلطة يونانية.

العشاء: سمك مشوي مع قشر الليمون والأعشاب يتناول مع قرع مشوي وسلطة خضراء.

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