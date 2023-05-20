ريزر 40 ألترا.. تعرف على مواصفات هاتف موتورولا الجديد القابل للطي

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف موتورولا الجديد القابل للطي Motorola Razr 40 Ultra، المتوقع أن يتم الإعلان عنه أول شهر يونيو المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "mysmartprice"، تروج الشائعات إلى أن موتورولا ستطلق هاتفين قابلين للطي، ستطرح الإصدار الأساسي تحت اسم Razr 40 والإصدار المتميز Razr 40 Ultra.

مواصفات هاتف موتورولا الجديد القابل للطي

وتبعا للمعلومات، سيأتي هاتف Razr 40 Ultra الجديد من موتورولا بثلاثة ألوان هي الأسود والأحمر والأزرق.

وسيحتوي هاتف Motorola Razr 40 Ultra، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، وتشير التسريبات بأنه سيكون هناك إصدار آخر بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، يباع بسعر أعلى.

Motorola Razr 40 Ultra

وسيعمل هاتف Motorola Razr 40 Ultra، بواسطة معالج ثماني النوى بسرعة 3.2 جيجاهرتز، وسيتميز بكاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل، وأخرى لصور أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وسيأتي هاتف Motorola Razr 40 Ultra بشاشتين، الأولى داخلية بقياس 6.7 والثانية توجد على الغلاف الخارجي للجهاز بقياس 3.5 بوصة، وبدقة عرض 1056 × 1066 بكسل، من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هيرتز.

Motorola Razr 40 Ultra

وسيحزم هاتف Razr 40 Ultra بطارية بقوة 3800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن سريع بقدرة 33 وات.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن طراز موتورولا المرتقب Motorola Razr 40 Ultra، سيباع مقابل سعر يبدأ من 1199 يورو (أي ما يعادل 40 ألف و498 جنيه مصري).

وسينطلق طراز موتورولا Razr 40، مقابل سعر يبدأ من 899 يورو (أي ما يعادل 30 ألف و360 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.